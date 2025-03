Authentische Autorität - Erziehung in Beziehung

Chaos im Kinderzimmer – Herausforderung Trotzalter – Endlose Konflikte um E-Medienzeiten – Mithilfe im Haushalt – Thema Schule – Einfluss der Peergroup …..

Elternschaft in Erziehungsverantwortung ist noch nie einfach gewesen. „Wie gelingt eine Begleitung der Kinder ins Leben, die einerseits klare Orientierung bietet UND sich an der Gewaltlosigkeit von Gandhi orientiert?“ Diese Frage treibt den israelischen Psychologen Haim Omer seit gut 30 Jahren um und er hat darin ein Konzept der „Erziehung in Beziehung“ entwickelt oder „Wie können Eltern ihren Kindern ein guter Anker sein?“.

Im Impulsvortrag werden die Eckpfeiler des Ansatzes (Präsenz, Selbstkontrolle, Unterstützung und Transparenz, Beharrlichkeit) vorgestellt und dann wird viel Raum für Fragen und Diskussion sein.