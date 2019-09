Author - Cold Reading

Author ist eine Indie-Rock Formation aus Minneapolis, Minnesota. Die Band erschafft mit ihrem Sound ein träumerisches Klangszenario mit einer einmaligen Atmosphäre. Stimmlich und Instrumental erinnert die Band an eine verträumte und zugleich eigenständige Version von ALT-J. Die aktuelle Platte IFONIC sei jedem wärmsten ans Herz gelegt, da sich auf dieser so einige Hits vorfinden lassen. Und ja, auch Live kann diese Band überzeugen – doch davon solltet ihr Euch am besten selber überzeugen lassen.Hinter dem Namen Cold Reading steckt eine Luzerner Alternative/Emo-Indie-Band. Die fünf Herren aus der Schweiz spielen einen gelungene Mischung aus den zuvor genannten Musikrichtungen. Der Sound erinnert stellenweise an 2000er Bands wie Brand New oder Thrice.Präsentiert von Big Dipper Shows