Familientag der Aurelius Sängerknaben

Um 14.00 Uhr (Einlass ab 13:45 Uhr) werden in der Aula Calw ca. 130 Sänger und Sängerinnen ihr Können auf der Bühne präsentieren. Die Altersstufen werden nach- und teilweise miteinander musizieren. Ein fröhliches Potpourri der Musik vom Frühlingslied der Kleinsten, über Ausschnitte aus dem Singspiel „Die drei Kater in Paris“ bis zum gehobenen Repertoire des Konzertchors wird zu hören sein. Die Schnupperkinder, die im Mai in der Aurelius Singschule ihr Chorjahr beginnen können, erleben ihren ersten großen Auftritt und singen über das Abenteuerland. Verdiente Sänger, die mit einem kurzen Rückblick in den Stimmbruch verabschiedet werden, bekommen ihre Urkunde. Das unterhaltsame und kurzweilige Konzert dauert eine gute Stunde, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Freunde der Aurelius Sängerknaben Calw e.V. bewirten vor und nach dem Konzert in und vor der Mensa des Hermann-Hesse-Gymnasiums. Die Sänger und Sängerinnen sowie das Team der Aurelius Sängerknaben freuen sich auf Ihren Besuch!