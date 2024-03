Am Sonntag, den 14. April 2024, lädt der Calwer Gewerbeverein wieder zum Calwer Frühling ein. Unter dem Motto "Fit & Gesund wird auch in diesem Jahr in der Calwer Innenstadt wieder allerhand geboten. Die Besucher der Stadt erwartet ein vielseitiges Rahmenprogramm und viele Angebote.