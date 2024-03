Konzertreihe Sankt Aurelius: Solosuiten J. S. Bach

Der in Karlsruhe lebende und lehrende Cellist Dmitri Dichtiar, ein ausgewiesener Experte für die Werke Johann Sebastian Bachs und die historisch-informierte Aufführungspraxis, eröffnet am 21. April um 19 Uhr die diesjährige Saison der Konzertreihe Sankt Aurelius in Hirsau. Dabei wird er vier der sechs Suiten Johann Sebastian Bachs für Violoncello solo interpretieren, nämlich Nr.1 G-Dur, Nr.2 d-Moll, Nr.5 c-Moll mit Scordatur und Nr.6 D-Dur mit fünfsaitigem Cello.