Autofreier Sonntag im Taubertal

Möchten Sie das Liebliche Taubertal einmal aus einer anderen Perspektive erleben? Dann sollten Sie sich den Autofreien Sonntag vormerken.

Am 4. August 2024 lädt das südliche Taubertal zwischen dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim und Rothenburg ob der Tauber-Detwang erneut dazu ein. An diesem Tag dreht sich zwischen 10 Uhr und 18 Uhr alles ums Radfahren und Inlineskaten.

Die Tauberstraße ist auf über 40 Kilometern zwischen Bad Mergentheim und Rothenburg o.T.- Detwang für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Veranstaltungsstrecke führt über Igersheim, Markelsheim, Weikersheim, Tauberrettersheim, Röttingen, Bieberehren, Creglingen, Tauberzell und Tauberscheckenbach nach Detwang. Befahren werden kann die Strecke in beiden Richtungen.

Highlights entlang der Strecke.

Sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad oder auf Inlineskates – im Verlauf der Strecke warten idyllische Dörfer, historische Städte und malerische Weinberge darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Aufregende Veranstaltungen entlang der Route sorgen zudem für Unterhaltung und laden zum Verweilen ein. Programm Details finden Sie unten.

Die Westfrankenbahn ermöglich ganztags ein erweitertes Zugangebot. Eine Mitnahme von Personen und Fahrrädern ist begrenzt möglich.

Aus Sicherheitsgründen besteht die Streckensperrung für den motorisierten Verkehr mindestens 30 Minuten vor und nach der Veranstaltung (ca. 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr). Wir bitten um Verständnis, dass alle 2 Jahre im südlichen Taubertal Radfahrende und Inlineskatende die Straßen einen Tag einnehmen.

Umleitungsdetails werden noch bekannt gegeben.