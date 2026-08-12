Was erwartet Sie auf der Automesse Ludwigsburg 2026?

Die führenden Autohäuser der Region präsentieren die neuesten Modelle und attraktive Marken. Besucher haben die Gelegenheit, sich ein umfassendes Bild von den aktuellen Trends der Automobilindustrie zu machen. Zudem bieten weitere Aussteller ein spannendes Mobilitätserlebnis.

Kulinarische Vielfalt und Familienprogramm

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Freuen Sie sich auf eine breite Auswahl an herzhaften und süßen Speisen von regionalen Gastronomen. Familien kommen ebenfalls auf ihre Kosten – beim Kinderschminken und dem großen Gewinnspiel des Ludwigsburger Wochenblatts mit vielen tollen Preisen. Zusätzlich finden während der Messe auch die beliebten Schlossführungen statt.