Automesse Ludwigsburg

Am 20. und 21. September kehrt die Automesse ins Residenzschloss zurück. Das Ludwigsburger Wochenblatt präsentiert als Veranstalter vor der beeindruckenden historischen Kulisse die neuesten Modelle vielfältiger Automobil-Marken. Ein vielfältiges gastronomisches Angebot und ein buntes Freizeitprogramm machen den Messebesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Innovative Technologien treffen auf historische Schlosskulisse

Schlossfans und PS-Begeisterte können sich bereits jetzt das dritte Wochenende im September im Kalender markieren. Bei der Ludwigsburger Automesse – der größten Open-Air-Autoschau im Landkreis – präsentieren zahlreiche Autohäuser der Region ihre neuesten Fahrzeuge und Mobilitätslösungen. Auch eine Fahrschule und verschiedene Anbieter von Produkten rund um Haushalt und Gesundheit sind vertreten. Bei freiem Eintritt erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Mobilitätserlebnis vor eindrucksvoller Kulisse.

Spannendes Begleitprogramm für die ganze Familie

Neben der Automobilausstellung bietet die Ludwigsburger Automesse eine abwechslungsreiche Rahmenunterhaltung. Das Familienprogramm sorgt mit Kinderschminken für Spaß bei den Jüngsten. Gastronomen laden in allen Schlosshöfen mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen und Getränken zum Verweilen ein. Zudem lohnt sich ein Besuch des Residenzschlosses, etwa bei den beliebten klassischen Schlossführungen „Herzog“ und „Herzogin“. Ein ereignisreiches Wochenende für Groß und Klein.