Automobil Messe mit Entenrennen

Die Messe AUTOmobil Bietigheim ist eine Messe für für Autos, Motor- und Fahrräder.

Zahlreiche Aussteller präsentieren auf der AUTOmobil Messe Bietigheim Besuchern allen Alters ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Automobile, Motorräder, Fahrräder sowie Zubehör. Ein attraktives Rahmenprogramm mit Mitmachaktionen und interessanten und informativen Vorträgen ergänzt das Angebot der Messe AUTOmobil Bietigheim.