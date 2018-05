KW Automotive Azubi-Tag - The next Generation

Am 30. Juni veranstaltet der Fahrwerkhersteller KW automotive unter dem Motto »The next Generation« seinen populären Tag der offenen Tür.

An diesem Tag steht die nächste Generation von Auszubildenden im Mittelpunkt. Die KW-Auszubildenden stellen den Besuchern ihre Berufsbilder aus den verschiedensten kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen vor. Highlight für alle an einer Ausbildung interessierten Jungen und Mädchen sind die verschiedenen »Berufsstationen«, an denen die aktuellen Auszubildenden ihren Ausbildungsberuf vorstellen und aus dem »KW-Arbeitsalltag« berichten. Für die begleitenden Eltern, Verwandte und Freunden stehen auch die Ausbilder, Personalleitung und auch die Geschäftsführung für Fragen zur Verfügung. Es finden auch Betriebsführungen satt.