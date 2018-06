Im Rahmen der wirtschaftlichen und juristischen Entwicklungen der werden immer mehr Entwicklungs und Produktrisiken zum Zulieferer verlagert bzw. im Schadensfall weitergereicht. Entsprechende Absicherungen des Unternehmens über Versicherungen reichen alleine nicht aus.

Um die Anforderungen des Marktes an die Unternehmen erfolgreich umzusetzen, ist die Anwendung von Verfahren in Entwicklungs- und Produktionsprozessen insbesondere in der Automobil und Automobilzuliefererindustrie wesentlich.