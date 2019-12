Autor im Gespräch – Ingo Zamperoni

Der Fernsehmoderator, Journalist und Autor Ingo Antonio Zamperoni hat sich als Auslandskorrespondent in Washington einen Namen gemacht. 2018 veröffentlichte er sein zweites Buch mit dem Titel„Anderland – Die USA unter Trump. Ein Schadens-bericht“. Darin stellt er unter anderem die Frage,wie schnell Toleranz, Rücksichtnahme und Freundlich-keit aus einer Gesellschaft verschwinden, wenn dem Staatslenker diese Werte nichts zu bedeuten scheinen. Ingo Zamperoni schildert seine persönlichen Eindrücke aus einem Amerika, das aus den Fugen geraten ist, und zieht Parallelen zur jüngsten Entwicklung in Deutschland. Schon früh erkannte Ingo Zamperoni seine Leidenschaft für die Journalistik. Er schrieb während seiner Gymnasialzeit Artikel für die Wiesbadener Schülerzeitung. Nach seinem Zivildienst studierte der Halbitaliener Geschichte, Jura und Amerikanistik unter anderem in Berlin und Boston. Sein Volontariat absolvierte er beim NDR, bei dem er zunächst blieb. Im Anschluss wechselte Ingo Zamperoni 2007 als Moderator zur Sendung „Nachtmagazin“, später arbeitete er als Auslands-korrespondent in den USA. 2016 trat er die Nachfolge von Thomas Roth an und wurde Tagesthemen-Moderator der ARD.Gesprächspartner: Dr. Wolfgang Niess

In Kooperation mit der Stadtbibliothek Stuttgart und dem Literaturhaus Stuttgart