Autor im Gespräch: Jackie Thomae "Brüder"

Der Roman erzählt von zwei Halbbrüdern, geboren im gleichen Jahr, Kinder desselben Vaters, den sie nicht kennen, der ihnen nur ihre dunkle Haut hinterlassen hat, die sie damals in der DDR von allen unterschied. Die Fragen, die sich ihnen stellen, sind dieselben. Ihre Leben könnten nicht unterschiedlicher sein.

Mick lebt frei von Verbindlichkeiten. Dass die Welt sich ändert, registriert er in Berlin so zerstreut wie einen neuen Tag, wenn er blinzelnd aus dem Club stolpert. Und er fährt gut damit – bis ihn die Frau verlässt. Gabriel hat seine Eltern nie gekannt, er ist frei, aus sich zu machen, was er will: einen erfolgreichen Architekten, einen eingefleischten Londoner, einen Familienvater. Doch dann verliert er in einer banalen Situation die Nerven. »Brüder« ist ein Roman über die Frage, ob wir unser Schicksal selbst bestimmen – oder ob uns Herkunft und Charakter unweigerlich prägen.

Jackie Thomae, 1972 in Halle an der Saale geboren, ist Journalistin und Fernsehautorin.

2015 erschien ihr Debütroman »Momente der Klarheit«. Sie lebt in Berlin. Mit »Brüder« war sie für den Deutschen Buchpreis 2019 nominiert.