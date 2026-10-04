Gestern lasen sie Cervantes, heute kommen sie selbst zu Wort: Die Autor*innenmatinee versammelt herausragende Stimmen der Gegenwartsliteratur. Wir reden über Hoffnung im literarischen Zusammenhang, hören ihre neuesten Pläne, lauschen Ausschnitten aus ihren Werken. Wie lässt sich heute hoffnungsvoll erzählen? Welche Geschichten verlangen danach, geschrieben zu werden? Und welche Rolle kann Literatur in einer Zeit spielen, die nach Orientierung sucht? An einem vielstimmigen Vormittag zwischen Lektüre, Gespräch und Lesung geben die Autor*innen Doris Dörrie (Männer, Kirschblüten – Hanami), Ilona Hartmann (Land in Sicht, Klarkommen) und Ingeborg Bachmann-Preisträger Peter Wawerzinek (Rabenliebe, Schluckspecht) einen vertieften Einblick in ihr Schreiben.