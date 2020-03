Autorenbegegnung mit Fabian Lenk

Wer hat den Schatz im Leuchtturm versteckt? Wer hat beim Wettrennen geschummelt? Wo ist der Handydieb? Bei den spannenden Mitratekrimis schlüpfen die jungen Zuhörer in die Rolle eines Detektivs und versuchen, die Fälle selbst zu lösen.

„Spannende Krimis zum Mitraten“ ist in der Reihe Leserabe im Ravensburger Verlag erschienen, wendet sich in Textumfang und Schriftgröße an fortgeschrittene Leseanfänger und ist bei Antolin 2 gelistet.

Fabian Lenk schreibt seit fast 20 Jahren sehr erfolgreich Kinder- und Jugendbücher. In der beliebten Reihe „Zeitdetektive“ verquickt er historische Sachinformationen in packende Kriminalhandlungen. Er greift aber ebenso aktuelle Zeitthemen auf wie „Minecraft – Gefangen in der Welt der Würfel“ oder Sportthemen, speziell zu Fußball.

Für Grundschulkinder der Klasse 2