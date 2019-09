Autorenbegegnung mit Nina Blazon

Die Gruselgeschichten-Anthologie „Siebengeschichten“ entführt die Leser zu schaurigen und geheimnisvollen Schauplätzen in sieben verschiedenen Ländern: nach Irland, England, USA, Schweden, Island, Frankreich und Japan.

Nina Blazon stellt darin die Spuktraditionen und die gängigsten Gespensterfiguren dieser Länder vor, die auch hierzulande in der Popkultur, in Filmen, Mangas und Animes ihr Unwesen treiben. Begleitend zur Lesung zeigt die Autorin Fotos, unter anderem von Holzschnitten des Künstlers Katsushika Hokusai (1760–1849), der die be­kann­testen Grusel­motive der Edo-Zeit festhielt. Und Kurioses gibt es auch im Hier und Jetzt zu entdecken: denn wer weiß schon, dass das Vorbild für die Maulende Myrte aus Harry Potter der vielgefürchtete japanische „Schulgeist“ namens Toire no Hanako-san war?

Für Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahre