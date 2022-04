Autorenbegegnung mit Nina Blazon

Die beliebte Autorin Nina Blazon beschreibt den fiktiven Fall einer Hexenverfolgung überträgt das Thema die heutige Zeit von Hatespeech, Mobbing und Co.

Die beliebte Autorin Nina Blazon beschreibt den fiktiven Fall einer Hexenverfolgung im 15. Jahrhundert in Baden-Württemberg, gespickt mit historischen Fakten. Nina Blazon lebt in Stuttgart und stellt im Rahmen des Literatursommers 2022 ihr Buch vor Klassen an Ludwigsburger Schulen vor, kommt mit den Teilnehmenden ins Gespräch und überträgt das Thema "Hexenverfolgung" gemeinsam mit ihnen in die heutige Zeit von Hatespeech, Mobbing und Co. Für Schülerinnen ab Klassenstufe 8.