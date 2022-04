Autorenbegegnung mit Nina Blazon

Die beliebte Autorin Nina Blazon erzählt über Ihren Fantasyroman und erklärt, wo sie überall Inspiration findet.

Die beliebte Autorin Nina Blazon erzählt eine bildgewaltige Fantasygeschichte und erklärt, wie auch bei uns in Baden-Württemberg überall Inspirationen zur Erschaffung märchenhafter Welten zu finden sind. Nina Blazon lebt in Stuttgart und stellt im Rahmen des Literatursommers 2022 ihr Buch vor Klassen an Ludwigsburger Schulen vor, kommt mit den Teilnehmenden ins Gespräch und erklärt, woher ihre Ideen stammen. Für Schülerinnen ab Klassenstufe 8.