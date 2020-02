Autorenlesung

Frank M. Reifenberg erzählt Geschichten, wahre und erfundene: Meistens in Büchern, manchmal in Drehbüchern und auch schon einmal in einem Opernlibretto. Besonders engagiert er sich in der Leseförderung für Jungen, weil er glaubt, dass Bücher bessere Menschen aus uns machen können. 1962 in der Nähe von Siegen geboren, führte ihn sein Berufsweg vom Buchhändler über Werbetexter und Drehbuchautor schließlich zum Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern, das er seit 2003 mit großem Erfolg und vielen Auszeichnungen betreibt, beispielsweise erhielt er mehrfach den Leipziger Lesekompass.

