Autorenlesung

Tonne auf, Müll rein, weg ist der Dreck! Dass es nicht so einfach ist, wissen Kinder ganz genau. Sie haben von gigantischen Müllbergen gehört und von Plastikinseln im Meer. Sie machen sich Sorgen. Und wollen etwas tun. Gerda Raidt ermutigt Kinder zum Handeln. In vielen Bildern und beschreibenden Texten erzählt sie, wohin der Müll geht, wenn die Müllabfuhr davonfährt, warum er um den Globus reist und sogar durch den Weltraum saust, warum wir Unmengen an Müll produzieren – und wie wir das selbst ändern können.

Gerda Raidt arbeitet als freie Illustratorin und hat zahlreiche Bücher für verschiedene Verlage gezeichnet. Sie arbeitete u.a. an der Neugestaltung von Enid Blytons "Fünf Freunden". Zwei ihrer Bücher wurden beim Wettbewerb "Die schönsten deutschen Bücher" der Stiftung Buchkunst prämiert.

Für Schüler/innen der 3./4. Klasse; bitte anmelden