Autorenlesung - Beim nächsten Wald wird alles anders

Beim nächsten Wald wird alles anders. Das Ökosystem verstehen Autorenlesung und Austausch mit Hans Jürgen Böhmer.

Wie reagieren die Wälder der Welt auf den Klimawandel? Und was wurde eigentlich aus dem Waldsterben? Der Ökologe Hans Jürgen Böhmer stellt die Diskussion über die Zukunft des Waldes in Deutschland in einen verblüffenden, globalen und langfristigen Kontext. Waldsterben wird schon lange häufiger und extremer – Australien und Hawaii sind davon ebenso betroffen wie Sibirien und der Harz.

In seinem Buch „Beim nächsten Wald wird alles anders. Das Ökosystem verstehen“ zeigt der internationale Waldexperte anhand aktueller Fallstudien und seiner Erfahrungen aus dreißig Jahren globaler Ökosystemforschung, warum komplexe Naturprobleme keine einfachen Lösungen haben können.

