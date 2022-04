Autorenlesung mit Dmitrij Kapitelman in Kooperation mit der SchönBuchHandlung

Am Donnerstag, den 05. Mai 2022 um 19:00 Uhr besucht Dmitrij Kapitelman die Mediothek Pliehausen und liest aus seinem Buch "Eine Formalie in Kiew".

Karten für die Autorenlesung gibt es in der Mediothek und in der SchönBuchHandlung. Im Vorverkauf für 9 Euro und an der Abendkasse für 10 Euro.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch