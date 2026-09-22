Autorenlesung - Julius Arth

Am 23. Oktober um 19:00 Uhr lädt die Bücherei zu einer literarischen Zeitreise ein: Der promovierte Literaturwissenschaftler und freie Autor Julius Arth präsentiert seinen fesselnden historischen Roman „Die Brücke von London“.

Die Geschichte führt ins London des Jahres 1749: Die frisch verwitwete Tuchhändlerin Juliana Hamley muss mit allen Mitteln um ihren Laden mitten auf der geschichtsträchtigen London Bridge kämpfen, als eine jahrhundertealte Weissagung ihr Leben auf den Kopf stellt.

Erleben Sie einen atmosphärischen Abend mit Julius Arth.