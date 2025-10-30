Autorenlesung mit Alex J. Judge

Die aus Karlstadt bei Würzburg stammende Krimi-Autorin Alex J. Judge hilft tagsüber Menschen, ihr Leben zu verbessern, nachts geht sie ihrem mörderischen Hobby nach – dem Schreiben von raffiniert gewobenen Krimis.

Die Erfolgsautorin hat mittlerweile bereits drei spannende Kriminalromane rund um das Würzburger Ermittlerteam Pfeiffer & Schätzlein verfasst. Zurzeit arbeitet sie an dem 4. Teil der Reihe, einem Pharma-Thriller, der ihr selbst schon bei der Recherche den Atem raubt. An diesem Abend liest sie aus ihren bisher erschienen Bücher vor,

Einlass. ½ Stunde vor Beginn