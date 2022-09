Autorenlesung mit Elisabeth Kabatek

Margarete hat endlich die Liebe ihres Lebens gefunden! Okay, mit 50, und in Cornwall statt im heimischen Stuttgart. Aber der Biofarmer Chris im idyllischen Port Piran ist ein echter Hauptgewinn. Das scheint leider auch seiner Noch-nicht-ex-Frau plötzlich klar zu werden. Sie mischt die neue Beziehung genau so auf wie Margaretes schwäbische Mutter. Währenddessen verliebt sich Maggies engliche Freundin, die Expunkerin Lori im zarten Alter von 61 zum ersten Mal.

