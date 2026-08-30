Autorenlesung mit Hiltrud Baier in der Stadtbücherei Künzelsau

Hiltrud Baier liest aus ihrem Roman „Mai, Juni, Juli“: Linnea Lindblad führt ein Sterne-Restaurant in Göteborg, und seit sie in einer Kochshow auftritt, kennt ganz Schweden ihr Gesicht.

Mit ihren achtunddreißig Jahren hat sie erreicht, wovon viele ein Leben lang träumen. Aber Linn ist müde – und beschließt, eine Auszeit zu nehmen. Kurzerhand trennt sie sich von ihrem Markenzeichen, dem langen Zopf, instruiert ihre Angestellten und fährt in einem alten Volvo bis nach Arjeplog, nahe der norwegischen Grenze. Hier verbrachte sie den letzten Urlaub mit ihren Eltern. Als sie die Dorfbewohner*innen kennen lernt, beginnt sie zu begreifen, was ihr wirklich fehlt. Hiltrud Baier ist in Süddeutschland aufgewachsen. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin absolvierte sie ein Germanistik- und Pädagogikstudium. Vor über zwanzig Jahren wanderte sie der Liebe wegen nach Lappland aus. Seit Kurzem wohnt sie in Mariefred.