Autorenlesung mit Karl Olsberg

Karl Olsberg wird seine bekannte Buchreihe „Das Dorf“ vorstellen, in der es um spannende Minecraft-Abenteuer geht.

Karl Olsberg, geboren 1960, promovierte über Anwendungen Künstlicher Intelligenz, war Marketingdirektor eines TV-Senders und Geschäftsführer. 2007 erschien sein erster Roman „Das System“, der es auf Anhieb auf die Spiegel-Bestsellerliste schaffte. Seitdem schreibt er erfolgreich für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Der Autor lebt mit seiner Familie in Hamburg.