Autorenlesung mit Marlene Bach

Marlene Bach liest aus ihrem brandneuen Krimi „Heidelberger Hexentanz“. Zwischen Rhein und Neckar steht die Autorin für spannungsgeladene Krimis aus der Region.

Die Schauplätze sind reale Orte und ihre Verwurzelung in der Geschichte spielen eine tragende Rolle. Marlene Bach, selbst Heidelbergerin und außerdem Psychologin, kennt die Orte der Handlung, wie etwa die Heidelberger Altstadtgässchen oder den heutigen Stadtteil Handschuhsheim hervorragend. Die Tatorte laden nicht nur in der Handlung zu einem Besuch ein. Ausgangspunkt des „Hexentanzes“ ist dabei eine mehr als mysteriöse Schnitzeljagd zur Stadtgeschichte. Teuflische Verstrickungen und ein heimtückischer Plan ziehen nicht nur Krimifans in ihren Bann. Auch heimatgeschichtlich Interessierte kommen ganz auf ihre Kosten.