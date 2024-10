Autorenlesung mit Michael Kobr „Nebel über Rønne“ – Piano trifft auf Krimispannung

Michael Kobr, bekannt von den Kult-Krimis um Kommissar Kluftinger, geht für die Lesung aus seiner neuen Solo-Reihe um dem Bornholmer Kommissar Lennart Ipsen neue Wege. Zusammen mit dem Pianisten Stephan Winkler, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verbindet, präsentiert er einen hinreißenden Mix aus virtuosen Klavierklängen und spannenden Szenen aus den Ipsen-Krimis.

Auf dem Flughafen der Inselhauptstadt Rønne landet eine kleine Privatmaschine, rollt aus und stoppt am Ende der Landebahn. Doch die Türen bleiben verschlossen, niemand reagiert auf die Funksprüche. Denn alle drei Insassen sind tot, Opfer eines raffinierten Mordanschlags. Lennart Ipsen von der Bornholmer Kriminalpolizei steht vor einem Rätsel: Was verband die drei Reisenden? Und wer hat den Frieden auf der beschaulichen dänischen Urlaubsinsel auf so brutale Art und Weise gestört?

Kobr versteht es dabei nicht nur, mit verstellter Stimme und verschiedenen Dialekten die Protagonisten seiner Bestseller auf der Bühne lebendig werden zu lassen, er gibt auch einfühlsame Einblicke in das Innenleben seines neuen Kommissars. Immer wieder werden dabei die Textelement von Winklers Klavierklängen stimmungsvoll untermalt. Dass dabei auch auf humorvolle Art Details aus dem Leben der beiden Künstler ans Licht geholt werden und die zwei auch kein Blatt vor den Mund nehmen, versteht sich dabei fast von selbst.

Eine charmante und mitreißende Mischung aus Krimi und handgemachter Musik.