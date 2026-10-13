Autorenlesung mit Michael Kobr

Mitten in der Ostsee, unweit der dänischen Sonneninsel Bornholm, liegen die kleinen Erbseninseln.

Ein paar Dutzend Einwohner, viel Natur und malerische Fischerkate: das perfekte Idyll. Bis die junge Umweltaktivistin Anna unter mysteriösen Umständen verschwindet. Besteht ein Zusammenhang mit ihrem erbitterten Kampf gegen einen großen Windpark vor der Küste? Lennart Ipsen, Leiter der Bornholmer Kripo, nimmt das Postschiff, um im winzigen Christiansø erste Ermittlungen anzustellen. Doch ein heftiger Sturm zieht auf, Lennart sitzt fest. Und muss, während der Wind die Inseln umtost, feststellen, dass auch dieser scheinbar so verwunschene Ort nicht von den Herausforderungen der modernen Zeit verschont geblieben ist – und Neid, Hass und Habgier ihren festen Platz haben.

Zusammen mit dem Pianisten Stephan Winkler, mit dem Michael Kobr eine langjährige Freundschaft verbindet, präsentiert er einen hinreißenden Mix aus virtuosen Klavierklängen und spannenden Szenen aus den Ipsen-Krimis. Kobr versteht es dabei nicht nur, mit verstellter Stimme und verschiedenen Dialekten die Protagonisten seiner Bestseller auf der Bühne lebendig werden zu lassen, er gibt auch einfühlsame Einblicke in das Innenleben seines Kommissars. Immer wieder werden dabei die Textelement von Winklers Klavierklängen stimmungsvoll untermalt. Dass dabei auch auf humorvolle Art Details aus dem Leben der beiden Künstler ans Licht geholt werden und die zwei auch kein Blatt vor den Mund nehmen, versteht sich dabei fast von selbst.