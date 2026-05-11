Autorenlesung mit Monika Augustin für Menschen von 12 bis 100 im Rahmen von „Märchenhafter Herbst in der Stadtbücherei“.

In ihrer Lesung zu „Legends Remastered - Hannes und Greta“ erzählt die baden-württembergische Autorin Monika Augustin eine moderne Version des bekannten Grimmschen Märchens – eindringlich, berührend und erschreckend realistisch. Ohne dunklen Wald und ohne Knusperhexe, aber mit Menschen, die einander retten oder zugrunde richten. Die Geschichte folgt zwei Geschwistern, die nach dem Tod ihrer Mutter in ein Leben zwischen Vernachlässigung, Straßenalltag und Überlebenskampf geraten. Ein Thema, dass Jugendliche wie Erwachsene gleichermaßen bewegt und viel Gesprächsstoff bietet. Die Veranstaltung lässt dem Publikum Raum für Fragen, Gedanken und Austausch mit der Autorin. Ein Abend für alle, die Geschichten lieben, die unter die Haut gehen.