Autorenlesung mit Musik

m Genre „Lesung mit Musik“ haben die beiden Autoren Paul Steinbeck und Olaf Wegermann sowie das Irish Folk Duo „Mick ‚n‘ Alan“ schon mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet.

Es wird im Wechsel gelesen und Musik gemacht, die thematisch/inhaltlich auf die gelesenen Texte abgestimmt ist, wobei spontane Interaktionen zwischen den Vieren auf der Bühne nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich sind. Man darf gespannt sein …

Mick ‚n‘ Alan, das sind Alan Cunningham (echter Liverpooler) und Michael Nährig (echter Schwabe), präsentieren schon seit einigen Jahren sowohl sanften als auch mitreißenden Irish Folk, Traditionals und anderes. Mal sehen, was sie diesmal an Musik alles auspacken … Auf jeden Fall mal Gitarre, Banjo, Ukulele, Blues Harp und Gesang!

Gelesen wird aus folgenden Büchern:

Olaf Wegermann: Die Schlei-Verschwörung.

Der spektakuläre Kriminalroman spielt, wie die drei vorausgehenden Bücher der Reihe um den Kripo-Mann Theissen, an der Schlei-Mündung in Schleswig-Holstein. Eine im Jahre 1968 der US-Navy bei Thule auf Grönland verloren gegangene Wasserstoffbombe wirbelt viele Jahre später die Schlei-Region auf …Hochspannend …

Paul Steinbeck: Konstanz – Tod am See … Das Vermächtnis des Jan Hus.

Die nicht weniger spektakuläre, ebenfalls hochspannende Mischung aus Geschichte und Krimi spielt rund um das Konzil von Konstanz. Der Autor lässt die dramatischen Ereignisse um Jan Hus lebendig werden und wirft die Frage nach Wahrheit, Macht und Gerechtigkeit auf. Im Zentrum steht ein rätselhafter Todesfall, der eng mit den historischen Konflikten jener Zeit verknüpft ist. Komissar Plodowski ermittelt. Sein vierter Fall.