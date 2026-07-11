Starbugs Comedy - JUMP! Reloaded

Auf dem Rückweg ihrer großen Welttournee springen Starbugs Comedy diesmal sogar aus 10.000 Metern ab, um rechtzeitig mit JUMP! Reloaded bei ihrem Publikum zu landen.

Das Update ist so wirkungsvoll, dass die Standing Ovation oft schon vor der Show kommt. Auf ihrer großen Japantournee in China lernten die drei Jungs Salsa zu tanzen und haben bei ihrer Reise durch die unendlichen Galaxien der Showszene viele neue Gadgets eingepackt, um ihr Publikum spielend zu unterhalten. Lustiger, spannender und unterhaltsamer war JUMP! noch nie. Eben JUMP! Reloaded.