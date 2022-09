Autorenlesung mit Peter Trunzer: Das Jahrhundert des Apothekers

Die Geschichte Dr. Ludwig Herolds gibt es nicht auf Rezept. Der Autor, Arzt und Musikkabarettist Peter Trunzer hat sich dem Leben des früheren Kirchardter Apothekers verschrieben.

Im Buch „Das Jahrhundert des Apothekers“ schildert Trunzer sowohl die vielschichtige Persönlichkeit des Ludwig Herold, spannt aber auch den Bogen hin zum 20. Jahrhundert am Beispiel eines „bis heute im Herzen badischen Kraichgaudorfes“, so der Autor. Eingebettet in die fiktive Rahmenhandlung einer Fluchtgeschichte, die heute aktueller ist denn je, wirft der Autor und glänzende Unterhalter nicht nur gesellschaftliche und politische Fragen auf. Wer Peter Trunzer kennt, entdeckt auch autobiografische Bezüge zu weiteren Persönlichkeiten und Orten aus dem Dorfleben vergangener Jahrzehnte.

Eine Veranstaltung der Stadtbücherei, des Kulturamtes und der Buchhandlung Passepartout Bad Rappenau.