Autorenlesung mit Sarah Kempfle

Die Provinz mordet. Das Dorf ermittelt. Das Netzwerk funktioniert.

Erleben und entdecken Sie die junge Autorin Sarah Kempfle. Der Verbrecherjagd, wenn auch lediglich auf Papier, gilt ihre Leidenschaft. Die Lehrerin für Deutsch und Sport präsentiert ihren Debüt-Krimi „Übung macht den Mörder“ in der Buchhandlung passepartout. Tatort: Der kleine schwäbische Ort Grimmingen. Opfer: Die Frau des Zahnarztes. Der von sich überzeugte Kommissar ermittelt, doch nicht allein. Auch Lehrerin Isa Klein, Single und unausgelastet, fühlt sich berufen, in den Fall einzusteigen und nimmt nicht nur Verdächtige unter die Lupe. Mörderische Spannung, Mordsspaß und eine gute Portion Lokalkolorit verspricht die erste große Veröffentlichung der Autorin, die an der Justizvollzugsanstalt Stuttgart unterrichtet. Ermitteln Sie mit!

Donnerstag, 5. Oktober, 19.30 Uhr, Buchhandlung passepartout