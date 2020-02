Stadtbibliothek: Autorenlesung mit Till Raether. Er stellt an diesem Abend seinen aktuellen Titel „Ich wird dann mal…“ vor, einer Sammlung von humorvollen wie nachdenklichen Kolumnen. Raether arbeitet u.a. als freier Autor für das Magazin der „Süddeutschen“ und „Brigitte“. An diesem Abend wird er auch seine erfolgreiche Krimiserie mit Kommissar Danowski vorstellen. In Kooperation mit der Buchhandlung Eulenspiegel und der VHS.