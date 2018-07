Autorenlesung und Workshop

Automatiktüren, Batterien, Bikinis ... all das gab es schon in der Antike. Wie man die erstaunlichsten Erfindungen nachbauen kann, erklärt und zeigt Euch Silke Vry. Sie hat Archäologie, Kunstgeschichte und Volkskunde studiert und schreibt heute über diese spannenden Themen Kinderbücher.

Bei dieser Lesung begeben wir uns zu den großen Denkern der Vergangenheit. Viele von ihnen waren Mathematiker und Philosophen. Sie betrachteten ihre Umgebung ganz genau und versuchten, Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Dabei heraus kamen oft sagenhafte Erfindungen, von denen wir viele für modern halten. Elektrische Kleiderbürsten, Heißluftballons und vieles mehr. All das hat es schon vor 2000 Jahren gegeben. Wir lassen es in unserer Experimentierwerkstatt, in der wir einiges nachbauen werden, krachen.

Für Kinder von 8 bis 10 Jahren; bitte anmelden