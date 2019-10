Autorenlesung von Edi Graf

Der achte Fall für Linda Roloff. Seit dem Frühjahr 2018 treibt ein Wolf im Nordschwarzwald sein Unwesen. Zahlreiche Tiere wurden von ihm gerissen, was vor allem in Bad Wildbad für reichlich Aufregung sorgte. Dort trat er auch zum ersten Mal in Erscheinung und löste damit eine heftige Diskussion zwischen Wolfgegnern und dem Landesministerium aus. Diese brisante Situation greift der Wurmlinger Autor Edi Graf in seinem neuen Kriminalroman "Wolfsgebiet" auf und rückt darin eine Reihe von Leichenfunden in den Fokus der Handlung. Dabei präsentiert er einen düsteren Schwarzwald-Krimi, der in einem Showdown auf der "Wildline" mündet.