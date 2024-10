Autorin Anja Jonuleit zu Gast in Herrenberg

„Kaiserwald“ und „Sonnenwende“, so lauten die Titel der beiden Romane, die an diesem Abend im Mittelpunkt stehen.

Erzählt wird die Familiengeschichte der von Prokhoffs und von Mathilda, einer Ex-Gebirgsjägerin, welche ein dunkles Geheimnis wahrt, das eng verbunden ist mit der Diplomatenfamilie.

Der Roman „Kaiserwald“ spielt 1998 in Riga und 2023 in Berlin. 1998 verschwindet Rebecca Maywald spurlos und hinterlässt eine achtjährige Tochter. Diese Tochter schafft es, sich in die Familie von Prokhoff einzuschleichen, in dem sie einen Autounfall provoziert. Hierbei kommt sie dem Sohn der Familie gefährlich nahe und verliebt sich in ihn.

„Sonnenwende“ ist die grandiose Fortsetzung zu „Kaiserwald“. Mathilda ist nun im inneren Kreis der Familie und muss alles daransetzten, dass ihre wahre Identität nicht bekannt wird. Sie versucht noch immer, hinter das Schicksal ihrer Mutter zu kommen. Was hat die Familienstiftung „Drei Linden“ mit den Vorfällen zu tun? Welches Geheimnis verbirgt der Sohn der Familie, den nächtliche Alpträume plagen? Die Spur führ Mathilda nach Lettland. Jedoch ruhen die von Prokhoffs nicht und sind bereit alles dafür zu tun, damit das Geheimnis niemals ans Licht kommt.

Anja Jonuleits Romane erreichen seit 2007 regelmäßig die Bestsellerlisten. Oft erzählt sie hierbei von Familiengeheimnissen, lebensfeindlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder dysfunktionalen Beziehungen. Auf „Der Apfelsammler“, „Rabenfrauen“ und „Das letzte Bild“, folgt nun die Dilogie „Kaiserwald“ und „Sonnenwende“. Am Veranstaltungsabend signiert die Autorin ihre Bücher.

Termin: Donnerstag, 07.11.2024

Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr.