Autorin Ina Brandt liest in der Stadtbücherei Fellbach aus ihrem neuen Buch „Eulenzauber - Der verwunschene See"

Große Aufregung in Tannenbach! Flora und Goldwing können es nicht glauben. Eines Abends taucht die Zaubereule Aspiro auf und erzählt ihnen, dass Goldwing für einige Tage die Aufgaben einer Herrschereule in Athenaria übernehmen soll. Flora ist ganz traurig, denn sie wurde dieses Mal nicht mit in das Zauberreich eingeladen. Wird sie Goldwing etwa verlieren? Zu allem Übel steckt plötzlich auch noch Floras neue Lehrerin in Schwierigkeiten. Zum Glück gibt es da noch Floras Freundin Miri. Ob die diesmal ihr helfen kann?

Begrenzte Teilnehmerzahl! Eine Anmeldung ist ab dem 26. April 2022 persönlich in der Stadtbücherei Fellbach, per Telefon unter der 0711/5851-459 oder auch per E-Mail (sbf@fellbach.de) möglich! Letzter Anmeldezeitpunkt ist Freitag der 20. Mai 2022. Ein Erziehungsberichtigter ist als Begleitperson nötig!

