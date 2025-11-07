Autorinnen der Romantik – Literaturfrühstück im Kilianshaus

Die Zeit der Aufklärung und erst recht der Romantik hat (manchen) Frauen mehr aktive Beteiligung am kulturellen Leben ermöglicht. „Ich selber zu bleiben, das sei meines Lebens Gewinn“, schrieb etwa Bettine von Arnim.

Viele Schriftstellerinnen, Malerinnen, Komponistinnen veröffentlichten ihre Werke allerdings unter einem Pseudonym, und nicht wenige fühlten sich eingeengt und werden den Seufzer der Karoline von Gründerrode mitgeseufzt haben: „O welch schwere Verdammnis, die angeschaff´nen Flügel nicht bewegen zu können.“ An diesem Vormittag tauchen wir ein in Leben und Literatur der Karoline von Gründerrode, Bettine von Arnim und Annette von Droste-Hülshoff. Dazu erwartet Sie wieder ein liebevoll vorbereitetes, reichhaltiges Frühstücksbuffet im Kilianshaus.

Referentin: Dorothee Gammel, Schwäbisch Hall – Kurs-Nr.: 2025-64