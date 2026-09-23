Autosalon Sindelfingen

Die größte Automesse in der Autoregion
Samstag, 17. und Sonntag, 18. Oktober 2026 jeweils 11 bis 17 Uhr im Glaspalast Sindelfingen / Eintritt frei
Info
Glaspalast Sindelfingen Rudolf-Harbig-Str. 10, 71063 Sindelfingen
-
Glaspalast Sindelfingen Rudolf-Harbig-Str. 10, 71063 Sindelfingen
Die größte Automesse in der Autoregion
Samstag, 17. und Sonntag, 18. Oktober 2026 jeweils 11 bis 17 Uhr im Glaspalast Sindelfingen / Eintritt frei
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH