„Ava“ ist eine filmische Sensation, mutig und unkonventionell. In Cannes war der Film erst Geheimtipp, dann „das“ Ereignis des Festivals 2017. Für die junge Hauptdarstellerin Noée Abita und die 1989 geborene Regisseurin Léa Mysius war er das Sprungbrett für eine große Karriere. Ihr Werk verlässt inhaltlich und visuell die eingetretene Pfade, bietet neben einer ungewöhnlichen Story viele Überraschungen und betritt filmisches Neuland.

Es ist Sommer an der französischen Atlantikküste. Dort verbringt die 13-jährige Ava mit ihrer alleinerziehenden Mutter ihre Ferien. Ava leidet an einer unheilbaren Augenkrankheit und es wird ihr letzter Sommer sein, in dem sie sehen kann. Ihre Mutter belastet diese Vorstellung sehr. Ava hingegen möchte einfach ihr junges Leben auskosten und sich keine großen Gedanken um die Zukunft machen. Magisch fühlt sie sich zu einem Jungen hingezogen, der mit einem schwarzen Hund in einem halb verfallenen Weltkriegsbunker am Strand lebt und ihr ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit vermittelt. Dass der Roma-Junge große Probleme mit seiner Familie hat und auch von der Polizei gesucht wird, bekommt sie erst später mit. Nur den Augenblick lebend, kostet sie die aufregenden sinnlichen neuen Erfahrungen in vollen Zügen aus.

Vor dem Hintergrund einer ungewiss erscheinenden Zukunft erzählt der Film von der unbändigen Lebensgier eines jungen Mädchens. Dieses ist mitten in der Pubertät, möchte alle sozialen, gesellschaftlichen und familiären Fesseln abstreifen und erfahren, was Leben bedeutet und was es einem jungen Menschen zu bieten hat – Sexualität und Sinnlichkeit inbegriffen. Zugleich muss Ava aber lernen, ihre Krankheit und ihren Körper zu Beginn der Pubertät gleichermaßen zu akzeptieren und anderen Menschen, auf die sie nach ihrer Erblindung bald besonders angewiesen sein wird, zu vertrauen. Und das in einer Welt, die dafür immer weniger geeignet erscheint, was dem Film über das persönliche Schicksal hinaus eine gesellschaftliche Relevanz verleiht. „Ava“ ist eines der aufregendsten Regiedebuts seit langem, stark gespielt und originell inszeniert. Ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Film.