Avalanche EffectDer Avalanche Effect beschreibt in der Kryptographie die Eigenschaft eines Algorithmus, dessen Ausgabe komplett neu wird, sobald die Eingabe minimal geändert wird.

Doch was beschreibt er in der Musik?

Fünf Musiker aus Münster und Dortmund, die sich auf der Bühne gänzlich verausgaben, um ihre größte Leidenschaft mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Eine neue Mischung aus Breakdowns, melodiösen Parts zum Mitsingen und harten Heavy Metal Riffs.

Ob Alternative Rock oder Metalcore Fan, durch ihre abwechslungsreichen Songsholen Avalanche Effect eine große Bandbreite von Menschen ab.

Alternative Metal in seiner modernsten Form.

NumbNump stehen für „[t]estosteron-geschwängerte[n] Modern Metal mit atmosphärisch-verträumtem Progrock und […] noch einige[n] Crossover-Vibes.“ urteilen ROCK HARD. Längst gilt die Band nicht mehr als Geheimtipp, wie durchgehend hervorragenden Reviews und einer wachsenden Fanbase zeigen. Euch erwartet „kein BubblegumTrallalaRock; ganz im Gegentum, da geht ziemlich was ab“, findet HEAVY METAL.DE. Referenzen sind Bands wie Slipknot, Stone Sour, In Flames oder die Farmer Boys.

Limit Of ToleranceLimit Of Tolerance ist eine junge Band aus Würzburg. Melodien die einen Tage lang nicht mehr los lassen und Gänsehaut erzeugende Parts, werden hier mit krachenden Breakdowns gepaart. Die fünf Jungs erzeugen damit eine interessante Mischung aus Metalcore und Hardcore, bei der man sich in den Pit schmeißen, aber auch einfach nur gespannt zuhören kann.