Avantasia | KSK music open 2022

Nachdem die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum von Avantasia nicht wie geplant stattfinden konnten, freuen sich nun alle darauf, die Show im Sommer 2022 endlich nachholen zu können. Die Fans erwartet eine ganz besondere History-Show, mit den größten Hits aus 20 Jahren, sowie ausgewählten Songs aus dem kommenden Album.

20th Anniversary Show

Tobias: „Es war ein langer Weg bis hierher: eine spannende, von harter Arbeit geprägte und oft mit dem Eingehen von Risiken verbundene Reise, bei der ich auch manchmal am Limit war. Trotzdem möchte ich keine Minute missen. ... 20 Jahre! Und ein Ende ist dank meiner Fans und der wundervollen Avantasia-Familie nicht in Sicht. So ein Jubiläum müssen wir einfach begießen, und was würde sich besser als Rahmen dafür eignen, als eine Best-Of-Show auf wenigen ausgewählten Festivals mit unseren größten Songs, sowie älteren Perlen, die wir lange nicht oder noch nie gespielt haben? Ich möchte mich damit auch bei allen bedanken, die diesen Weg bis hierher mit mir gegangen sind und freue mich auf eine großartige Show mit einigen meiner wundervollen Weggefährten!“