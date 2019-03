× Erweitern Foto: Alex Kuehr Avantasia

Deutschlands international erfolgreichstes Symphonic-Rock-Event TOBIAS SAMMET´S AVANTASIA kommt am 5. April 2019 mit neuem Album „Moonglow“ im Gepäck in die MHP Arena in Ludwigsburg. Das einzigartige Konzerterlebnis zwischen Bombast, Rock und Oper wartet mit opulenter Show und einmaliger Atmosphäre auf.

Lange galt Tobias Sammet’s AVANTASIA als Geheimtipp. Doch nach unzähligen Auftritten als Headliner auf den weltgrößten Rockfestivals (Sweden Rock Festival, Quebec Music Festival, Barcelona Rock, ...), Goldauszeichnungen und mehreren Top-10-Platzierungen in den weltweiten Charts, ist die bevorstehende AVANTASIA - Moonglow World Tour 2019 das Rockevent des Jahres! Zumal Sammet sein im Januar 2019 erscheinendes Album „Moonglow“ präsentieren wird.