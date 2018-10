Nach dem großen Erfolg ihres Debut-Albums und der Single "Granny" kommt AVEC mit ihrem zweiten Album "Heaven / Hell" 2018 auf Deutschland-Tour! Die erste Single "Love" aus dem Album, das am 14. September 2018 erscheint, gibt es bereits jetzt zu hören.

"Liebe bedeutet Kontrollverlust - es fühlt sich an wie ein Höhenflug - wie schweben, aufsteigen und fliegen - wunderschön, ja fast hypnotisierend und doch - sobald man sich sicher fühlt, kann sich dieses atemberaubende Gefühl zum Gegenteil wenden. Liebe bedeutet Schmerz, aber gleichzeitig Hoffnung - Vergeben, aber nicht Vergessen.‘Love’ ist der älteste Song am Album - ich habe ihn im April 2016 geschrieben und wir haben ihn seit dem live gespielt. Während dem Recording fing es ganz plötzlich zu regnen und stürmen an, was man am Ende des Songs hören kann - es ist großartig!”Schon mit ihrem Debütalbum, das 2015 erschien, war Avec in aller Munde. Die österreichische Sängerin schreibt traurig-schöne Songs, die aufgrund ihrer Authentizität und der grandiosen Stimme direkt ins Herz gehen - ihre erste Single „Granny“ wurde seit 2015 millionenfach auf Spotify angehört, nun folgt mit Album Nr. 2 endlich ein Nachfolger und neue Konzerte - wir freuen uns auf AVEC!