Geographisch gesehen kommen sie aus der aus Rietenau und Backnang, musikalisch betrachtet ist das Duo Aventura auf der ganzen Welt zu Hause.

Sonja Michler und Thomas Weber bieten ihrem Publikum einen internationalen Mix aus Minimal Music, Neo-Klassik, Alternative, Weltmusik, Balkan und Tango.

Sonja Michler über Aventura: „Unser Programm ist so einzigartig, weil die meisten Stücke anders arrangiert sind als die Originale und die Instrumentierung eher ungewöhnlich ist.“ Auf der Bühne wird gesungen, gespielt, geklöppelt und getippt. Instrumentiert sind die Arrangements mit Akkordeon, E-Piano, Cello, Bass, Xylophon und ganz überraschenden Klangkörpern. Im Gleis 1 präsentiert das Duo u. a. seine Interpretationen von Philip Glass, Motion Trio, Olafur Arnalds, Lissom, Einaudi – aber auch von Mario Batkovic und Wim Mertens.