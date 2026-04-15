AVENTURA ist ein Musiker Duo aus der Nähe von Backnang und präsentiert zumeist selbst arrangierte Stücke der verschiedensten Stilrichtungen.

Das Publikum bekommt eine Mischung aus Minimal Music, Alternativ, Traditionals, Weltmusik, Tango, Pop und Klassik zu hören. Auch Musik speziell aus der Akkordeon-Szene wie z. B. von dem Niederländer Servais Haanen bringen sie zu Gehör. Ihre Passion ist vor allem die Minimal Music in all ihren Facetten.

Das Repertoire erstreckt sich von Philip Glass, Servais Haanen, Chick Corea bis Radiohead und Bach.

Ziemlich einzigartig ist ADVENTURAs Programm deshalb, weil die meisten Stücke anders arrangiert sind als die Originale und die Instrumentierung eher ungewöhnlich ist. Meist hat man in dieser Zusammensetzung die Musik noch nie gehört.