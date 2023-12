Avi Avital & Anneleen Lenaerts

Grammy Award nominiert und hat über 100 Werke für sein Instrument in Auftrag gegeben. Für ihn stehen die Zusammenarbeit mit bedeutenden internationalen Musiker:innen, z. B. in seinem eigens gegründeten Between Worlds Ensemble, sowie das Erforschen und Ausloten verschiedener Genres, Kulturen und musikalischer Welten an erster Stelle. So auch in diesem Konzert:

Nach einem erfolgreichen Trio-Abend im Januar 2016 kehrt Avi Avital nun im Duo mit Harfenistin Anneleen Lenaerts nach Waiblingen zurück. Die Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker wurde 2019 mit dem Opus Klassik ausgezeichnet und konzertiert international als Solistin und mit kammermusikalischen Programmen mit Partner:innen wie Emmanuel Pahud, Christiane Karg, Julia Hagen. Mit ihren Programmen verbindet sie die Welt der Oper - teils mit eigenen Arrangements bekannter Arien – mit Originalliteratur für Harfe. Neben ihren Konzert-Verpflichtungen unterrichtet sie am Conservatorium Maastricht und ist Faculty Member des Aspen Music Festival.

Gemeinsam begeben sich die beiden Saiten-Künstler auf eine Entdeckungsreise durch die Musik Europas von Spanien über Wien bis nach Ungarn mit Werken von Beethoven, Smetana, de Falla, Bartók und Schubert.